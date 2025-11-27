Luto en el hipismo nacional: Fallece entrenador ganador de clásicos de grado en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Una lamentable noticia en el ámbito hípico venezolano conmocionó la mañana de este jueves 27 de noviembre y es que el reconocido comunicador social, locutor y periodista especializado en el ámbito hípico y deportivo, Antonio José Medina, informó el fallecimiento del entrenador venezolano Rubén Sánchez, a través de su cuenta de red social X. La información la dio a conocer su colega Pedro Ovalles.

Rubén Sánchez ganador de varias pruebas de grados en La Rinconada

Rubén Sánchez fue ganador de varias pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada durante la década de 1990.

Rubén Sánchez. Foto: X @ajmedinam.

Por si fuera poco, el recordado trainer obtuvo su matricula junto a dos grandes preparadores criollos que cumplen campaña en Estados Unidos: Juan Carlos Ávila y Antonio Sano.

Una de sus grandes yeguas y corredoras que tuvo en la cuadra de Sánchez fue Princess York, la cual perteneció al Stud Bello Monte y fue una hija de York Minister en Polar. La montaba el destacado jinete venezolano Rafael Simón Torrealba.

Esta yegua ganó importantes clásicos en el óvalo caraqueño entre ellos: El Corsario (GIII), Fuerza Aérea Venezolana (GII) (Actualmente, Aviación Militar Bolivariana), entre otros

Su legado se caracteriza por haber contribuido significativamente al desarrollo y formación de numerosos talentos en el ámbito de las carreras de caballos en Venezuela.

La noticia ha generado gran impacto y pesar entre la comunidad deportiva y aficionados al hipismo en nuestro país.

Desde Meridiano Web, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos y familiares. Paz a su alma.