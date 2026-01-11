Así podría lucir la alineación de los Chicago Cubs con la firma de Alex Bregman

Suscríbete a nuestros canales

Siguen moviéndose las fichas en el mercado de las Grandes Ligas y otra de las estrellas de la agencia libre que consiguió contrato, fue Alex Bregman, quien se mudará a la ciudad de Chicago.

Luego de estar una temporada con los Medias Rojas de Boston, el tercera base optó por un contrato multianual y tendrá su primera experiencia en la Liga Nacional.

Alex Bregman acuerda con Cachorros de Chicago un contrato millonario:

El jugador de 31 años llegó a un acuerdo con la organización de los Cachorros de Chicago por cinco temporadas y una suma de 175 millones de dólares, para convertirse en el primer pelotero con un contrato de esa magnitud económica con esta franquicia.

Bregman buscará tener un rol protagónico con los Cubs, luego de un 2025 discreto, en el que exhibió un promedio de bateo de .273, con un OPS de .822, 18 cuadrangulares y 62 rayitas remolcadas.

Así podría lucir el lineup de los Cubs con la adición de Alex Bregman:

Después de la Serie Mundial obtenida en el 2016, la novena de Cachorros no ha tenido más protagonismo. Sin embargo, con la adquisición de Bregman la alineación luce sumamente sólida y pueden considerarse entre los contendientes del venidero torneo.