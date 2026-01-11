Robinson Canó acompaña al equipo de Omar Vizquel en la final de Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

La liga de beisbol invernal en Nicaragua sigue en constante crecimiento y en el primer encuentro de la gran final a disputarse este domingo tendrá un invitado, nada más y nada menos, que de la categoría de Robinson Canó.

El jugador dominicano con un grandioso pasado en las Grandes Ligas ya se encuentra en tierras nicaragüenses, para ser el encargado del lanzamiento inicial previo al encuentro, según informó el conjunto de Gigantes de Rivas en su cuenta oficial de redes sociales con un gran titular: "¡Bienvenido a nuestra casa, Robinson"

Robinson Canó fomenta el crecimiento de la pelota en Nicaragua:

El rival de Gigantes de Rivas, el equipo dirigido por el venezolano Omar Vizquel, será Leones de León , en una serie que será al mejor de siete compromisos.

Contar con una figura del estirpe de Canó, sin duda alguna, le da mayor visibilidad a un torneo que se viene desarrollando de buena manera en los últimos años y tras divisar, todo el avance mediante las redes sociales, el ex big leaguer apostó por impulsar este torneo.

Robinson Canó habla de la Liga de Nicaragua:

"Estuve en Instagram viendo los videos de como los fanáticos asisten al juego y como los jugadores hablan de la Liga. Es muy bonito", destacó Robinson a los medios locales, en su llegada al país de Nicaragua.