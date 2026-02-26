Prospecto de Caribes castiga a los Dodgers con enorme bambinazo

Suscríbete a nuestros canales

Muchos jóvenes venezolanos tienen una ventana importante, para darse a conocer en este Spring Training y uno que busca impresionar al cuerpo técnico de Cascabeles de Arizona, es el infielder José Fernández.

Durante la jornada de este miércoles, las "Serpientes" no pudieron superar a los actuales campeones, Dodgers de Los Angeles, cayendo 10 carreras por 7. Sin embargo, el talentoso venezolano demostró todo su poder.

José Fernández conecta este enorme cuadrangular:

Con el choque 10-5 parcialmente, Fernández vino a consumir turno ante el zurdo Garret Martin, a quien castigó luego de aguantar el primer strike en su conteo.

Martin quiso "amarrarlo" con una recta pegada a 93 millas por hora. Sin embargo, el venezolano movió rápidamente sus manos, para pegarle adelante a ese envío y de esa manera, lo mandó a volar a más de 400 pues de distancia por todo el jardín izquierdo, recortando distancias.

José Fernández quiere hacerse notar:

José, finalizó la jornada de 2-1, con el batazo que significó su primer estacazo de vuelta completa en un Spring Training, en un año donde espera justamente aumentar sus batazos de poder.

Eso queda en evidencia al divisar que hasta el momento sus tres indiscutibles en estos entrenamientos son extrabases: un doble, un triple y su reciente cuadrangular, todo eso después de acumular solamente dos sencillos en 21 turnos en sus experiencias previas en Spring Training.