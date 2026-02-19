LVBP: Fanáticos de La Guaira piden a esta leyenda como manager del equipo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional llegó ya a su final, pero el trabajo no para en las oficinas de los ocho equipos que hacen vida en nuestra pelota, especialmente en la de Tiburones de La Guaira, equipo que no logró avanzar a la postemporada, luego de finalizar con récord de 27-29.

El conjunto escualo tuvo momentos buenos a lo largo de la campaña, pero al final, la irregularidad terminó pesando y evitó que pudieran estar en enero. Ante esto, Tiburones se prepara desde ya para armar un equipo competitivo que ayude a cambiar las cosas desde bien temprano en el mes de octubre.

Uno de los cambios que hará el equipo desde ya, es establecer un nuevo cuerpo técnico, ya que Marco Davalillo no continuará al frente del equipo, según adelantó la cuenta Tiburones Report. Este jueves 19 de febrero, Tiburones publicó una curiosa encuesta en su canal de WhatsApp, para preguntarle a sus aficionados cuál es su opción favorita para ser el siguiente manager del equipo, y la opción elegida fue un legendario timonel de nuestra pelota.

Alfredo Pedrique, el favorito de la afición

Con amplia diferencia, la opción que más votos acumuló es la de Alfredo Pedrique, con más de 200 votos acumulados para la hora en la que se redacta este artículo. En segundo lugar, sorprendentemente, Omar Vizquel, con poco más de 50 votos.

Wilfredo Romero, Marco Davalillo, Carlos Subero, José Alguacil y Nestor Corredor, son los otros nombres que también aparecieron en el listado. Un interesante y peculiar ejercicio, sin duda alguna.