LVBP: Wilmer Ruperti da inicio a la pretemporada de Tiburones con este mensaje

Ya comenzó el conteo regresivo para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Para los Tiburones de La Guaira serán unos largos meses de mucho trabajo en las oficinas, pues deben finiquitar varios detalles concernientes al nuevo staff técnico y los peloteros que reforzarán el roster.

Ruperti advierte

El presidente del conjunto litoralense, Wilmer Ruperti, publicó un video en sus redes sociales para comentar las novedades que vienen de parte de su tren gerencial. Incluso, aseguró que ya están trabajando de cara a la próxima zafra del torneo venezolano.

"Comenzamos a trabajar. Tuvimos dos reuniones y estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que tenemos que hacer para la próxima temporada. Sigan confiando en nosotros", dijo.

Asimismo, Ruperti confesó que dio instrucciones para seguir de cerca a los peloteros de Tiburones de La Guaira en el Spring Training de la MLB, esto con la finalidad de que sientan el respaldo de la organización y que sepan que están armando una estructura más sólida.

"Inició el Spring Training y nosotros vamos a ir a hablar con nuestros peloteros y las organizaciones que correspondan para fortalecer a nuestros Tiburones", complementó el presidente.

La picante respuesta de Maikel García

Pero el mensaje de Wilmer Ruperti no fue del agrado para muchos. Justamente, Maikel García se encargó de repostear dicho video con un mensaje picante.

"Y no responden para pagar", escribió haciendo alusión a la falta de movimiento de cambio en la gerencia de Tiburones de La Guaira. Recordemos que desde hace un tiempo el grandeliga venezolano ha criticado el desempeño de la gerencia del elenco escualo.