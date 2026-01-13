LVBP: ¿Cuántos Novato del Año tiene en total Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP ya tiene a su Novato del Año, y por supuesto que no pudo ser otro que Jadher Areinamo. De hecho, hay que resaltar que ganó el premio casi de manera unánime, con 59 de los 60 votos en total. De esa manera sumó otro nombre en la historia del galardón para los Tiburones de La Guaira.

Tiburones y otro novato de calidad

Con un total de 295 puntos en la elección, Jadher Areinamo se convirtió en el decimoquinto pelotero de los escualos que obtiene dicho reconocimiento. Justamente, Tiburones de La Guaira igualó a Leones del Caracas como la organización con más galardones al Novato del Año en la historia de la LVBP.

El oriundo de Maracay no vio acción el último mes de la ronda regular, pero en sus 36 presentaciones sacó a relucir toda su calidad con el madero. Al final terminó líder del torneo en cuanto a OPS (1.112), slugging (.692) y wOBA (.469) entre los bateadores calificados, además de segundo en jonrones (13), tercero en promedio (.364), quinto en carreras empujadas (43) y sexto en extrabases (20).

Asimismo, cabe recordar que en la temporada pasada un pelotero de Tiburones también obtuvo el Novato del Año (Luis Matos). Y es que no se veía una seguidilla de ese estilo desde hace poco más de una década, cuando entre las zafras 2011-2012 y 2014-2015 el propio elenco litoralense fue protagonista con cuatro de sus jugadores.

Peloteros de Tiburones de La Guaira ganadores del premio Novato del Año de la LVBP