LVBP: Hernán Pérez celebra "Productor del Año" con marca de jonrones en Round Robin

Hernán Pérez fue uno de los principales protagonistas en la victoria de Caribes de Anzoátegui sobre Magallanes

Por

Humberto Mendoza
Martes, 13 de enero de 2026 a las 09:30 am
Previo a la jornada de este lunes 12 de enero, Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor fueron galardonados como el "Productor del Año" de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Precisamente, ambos peloteros celebraron a lo grande su reconocimiento con jonrones para guiar la victoria (9x6) sobre Navegantes del Magallanes.

En el caso del utility, se voló la barda en par de oportunidades para consolidar posiblemente como el gran protagonista de la "Tribu Oriental". Los cuadrangulares de Pérez llegó en el tercer capítulo para remolcar la primera carrera y en la baja de la quinta para acercar a su equipo por una rayita.

Aunque no se ganó la nominación para el MVP de la temporada, la figura de Caribes estableció su notable presentación en la vigente campaña luego de 4-2 con par de vuelacercas, dos impulsadas, dos anotadas y boleto recibido. Durante la ronda regular, el de Villa de Cura coleccionó promedio al bate de .313, 52 empujadas, 42 anotadas y nueve bambinazos para considerado como finalista al "Regreso del Año" por "Los Grandes de la LVBP".

Marca de jonrones para Hernán Pérez

El aragueño vivió una noche histórica el lunes al registrar el primer juego multijonrón de su carrera en una postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ambas producciones llegaron gracias a un par de jonrones solitarios conectados en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, ratificando su importancia ofensiva en un momento decisivo de la temporada.

Además de ser clave en la remontada de los orientales, el desempeño del versátil pelotero elevó sus brillantes registros en este primer tramo del Round Robin con average de .379, tres bambinazos, cinco remolcadas, .759 de slugging y un OPS de 1.159 en seis encuentros.

 

