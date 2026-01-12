LVBP: Caribes protagoniza una curiosa hazaña en esta temporada gracias a tres peloteros

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, la LVBP fue testigo de un momento único en su historia reciente. Y es que para esta temporada 2025-2026, tres peloteros pertenecientes a un mismo equipo se quedaron con el podio del premio al Productor del Año. Hablamos de Caribes de Anzoátegui y las figuras de Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez y Herlis Rodríguez.

Un dominio total por parte de Caribes

Durante la tarde de este lunes se dio a conocer que tanto Balbino como Hernán alcanzaron la gloria con un empate técnico de 242 puntos cada uno, alzándose así con la distinción. Pero eso no fue todo, ya que Herlis los escoltó luego de sumar 236 unidades para redondear la gran campaña de los orientales.

Si bien en años anteriores hubo hasta tres duplas que conquistaron el Productor del Año, no fue sino hasta esta zafra que peloteros de un mismo equipo lograron la hazaña. Incluso, con la adición de un tercer jugador la proeza de Caribes de Anzoátegui cobra mayor relevancia.

Vale recordar que el galardón, otorgado por "Numeritos Gerencia Deportiva", se define mediante una fórmula matemática estricta que premia la eficiencia con el madero. Para comprender cómo se suman los puntos, es necesario analizar la fórmula: dos puntos por carrera remolcada y anotada, un punto por base alcanzada y por boleto, restando una unidad por cada corredor dejado en posición anotadora.

Números de Balbino Fuenmayor

48 carreras impulsadas

29 carreras anotadas

129 bases alcanzadas

18 bases por bolas

Números de Hernán Pérez

52 carreras impulsadas

42 carreras anotadas

109 bases alcanzadas

29 bases por bolas

Números de Herlis Rodríguez