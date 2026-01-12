LVBP: Silvino Bracho se alza con su tercer premio al Cerrador del Año

Suscríbete a nuestros canales

Silvino Bracho sigue afianzándose como el mejor relevista de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional del último lustro, y este lunes 12 de enero lo reafirmó, al convertirse en el ganador del Premio al Cerrador del Año por segunda campaña consecutiva, y por tercera vez en su carrera en la pelota invernal de nuestro país.

Cabe recordar que este premio no se entrega a raíz de una votación, sino que tiene una fórmula matemática preestablecida. En ese sentido, "El Pupilo" ganó el premio con relativa facilidad, al sumar 33 puntos por sus 11 juegos salvados, ocho puntos por sus cuatro triunfos, y al perder seis puntos por sus tres oportunidades de salvado desperdiciadas, y dos por una derrota sufrida, lo que le da un total de 33 puntos.

El más cercano perseguidor de Silvino Bracho fue el novato criollo Yilber Díaz, de los Caribes de Anzoátegui, quien sumó un total de 22 unidades; en tercer lugar llegó Ronnie Williams, taponero de los Tigres de Aragua, que culminó con 19 puntos.

Silvino Bracho, un histórico de la LVBP

Con este tercer premio al Cerrador del Año de su carrera en la LVBP, Silvino Bracho igualó al estadounidense Jay Baller, como el tercer cerrador que más veces ha ganado este galardón en la historia de nuestro campeonato invernal, y se pone a las puertas de alcanzar a los líderes, Hassan Pena y Richard Garcés, quienes lideran con cuatro triunfos en este premio.

Esta es además la décima vez que un relevista de Águilas del Zulia se lleva este premio, y además, Bracho se convierte también en el primer cerrador en ganar tres veces el galardón con los rapaces. Sin duda, un hito histórico para un pitcher que ha sido infalible en nuestra liga.