Silvino Bracho cerca de entrar en un club de cerradores legendarios de la LVBP

Por

Josué Porras Estebanot
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 11:06 am

El relevista de Águilas del Zulia sigue dejando su huella en la pelota criolla

Este jueves 11 de diciembre, las Águilas del Zulia obtuvieron un triunfo sensacional en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, al derrotar en un cerrado e intenso juego a los Leones del Caracas, por pizarra de 2-1, gracias a una sólida actuación del bullpen zuliano y de la defensa, con la que lograron salir de apuros en más de una ocasión.

Los dirigidos por Lipso Nava tuvieron un juego apagado a la ofensiva, con solo seis inatrapables y dos rayitas fabricadas, por lo que tuvieron que recurrir a una labor prácticamente perfecta del relevo, para poder sostenerse ante las arremetidas capitalinas.

Como de costumbre, en el noveno episodio, en el que se termina de asegurar la victoria, apareció un histórico de los zulianos, como lo es Silvino Bracho, quien tuvo la responsabilidad de ponerle el candado al triunfo. El derecho lo consiguió, para además alcanzar una marca histórica que lo coloca entre los mejores cerradores en toda la historia del beisbol criollo.

Silvino Bracho sigue haciendo historia

En el duelo ante Leones del Caracas, Silvino Bracho se adjudicó su décimo rescate de la campaña, uno que le permite convertirse en el undécimo cerrador en la historia de nuestro circuito en alcanzar la cifra de 60 rescates en su carrera, y el primero en lograrlo con el uniforme de las Águilas.

Además, el oriundo de Maracaibo está a tan solo tres rescates de superar a José Solarte y entrar en el top 10 de taponeros con más juegos salvados en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Sin duda, una marca sensacional para un pitcher que no para de hacer historia.

Viernes 12 de Diciembre de 2025
