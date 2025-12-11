Jinete inmortal y ganador de más de seis mil carreras en Estados Unidos dice presente en el Jockey Challenge 56 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La primera edición del Jockey Challenge 56 será este domingo 14 de diciembre como parte de la programación de la cuadragésima octava reunión, que define el cierre del tercer meeting.

Para esta ocasión estarán presentes un total de 10 diez jinetes de talla internacional en el hipismo estadounidense: Cuatro venezolanos, tres norteamericanos que incluye una jocketa, un boricua, un dominicano y un panameño.

Estos profesionales de la fusta dirán presente en el espectáculo de talla mundial a celebrar en el óvalo caraqueño donde cada uno de ellos montarán a los ejemplares participantes en la cartelera de las 13 carreras entre ellas: Nueve selectivas de grado y una Copa de la última reunión dominical.

John Velásquez: Dice presente Jockey Challenge 56 La Rinconada

Precisamente, uno de los látigos invitados para el Jockey Challenge es sin lugar a duda, el puertorriqueño John Velásquez quien participará en la cartelera de competencias de la última reunión dominical en la arena caraqueña.

Es importante destacar que Velásquez es el jockey activo que, de acuerdo con la página web Equibase es el primer jinete de todos los tiempos con la mayor cantidad de dinero producido en la hípica norteamericana, pues tiene un total de $513.237.198.

Además, es ganador de más 6 mil carreras en su carrera profesional en la Unión Americana, galardonado con dos Eclipse Award consecutivos (2004 y 2005), además de ser exaltado al Hall de la Fama en 2012 y por si fuera poco es ganador de siete competencias de la triple corona norteamericana y 20 carreras de las Breeders´Cup.

En este año 2025, Velásquez ganó importantes Graded Stakes en la Unión Americana entre ellos: Breeders' Cup Juvenile (G1), Jockey Club Gold Cup Stakes (G1), Pacific Classic Stakes (G1), Alysheba Stakes (G2), entre otros.

Actualmente, John Velázquez se encuentra presente en el Championship Meet de Gulfstream Park, en Florida, donde este jueves 11 de diciembre cumple con dos compromisos y para el día sábado 13 antes de su viaje para Venezuela tendrá un total de seis montas.