Alicia Machado destapa supuesta relación de Dayana Mendoza con Donald Trump

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, no sale del ojo del huracán y, luego de haber afirmado que dos reinas universales de Venezuela fueron “damas de compañía”, ahora atacó directamente a una de ellas.

Estas declaraciones forman parte de la revolución que armó Machado recientemente al apoyar a Fátima Bosch, la recién coronada Miss Universo. Tras su opinión, aprovechó de lanzarle de manera contundente a las exreinas de belleza.

Dayana Mendoza sale salpicada

En una entrevista con Javier Ceriani, Alicia relató con detalle un incómodo momento que vivió con la exreina de belleza quien hoy en día, está entregada al cristianismo.

Según la maracayera, ella se encontró en un pasillo con Dayana Mendoza durante la grabación de un programa en Telemundo en 2016, donde habían invitado a exreinas venezolanas para hablar de la situación política del país.

Al acercarse y saludar con un afectuoso “¡ay amiga venezolana, compatriota!”, asegura que Mendoza respondió con una reacción inesperada y ofensiva.

“Me dice: ‘cómo se me ocurre, que el señor Trump era prácticamente un mesías, que cómo me atrevía’”, recordó Machado, haciendo referencia a la defensa ferviente de Donald Trump que habría mostrado Mendoza en ese momento, justo delante de todos.

"A mí la gente no me cae mal de a gratis"

La también actriz no se guardó nada y en la misma entrevista con el periodista argentino, fue tajante: “Cuando digo algo de alguien y cuando me pican la cresta, créeme que es por algo que lo estoy diciendo. A mí la gente no me cae mal de gratis”.

Tras las primeras declaraciones, los usuarios no la perdonaron y destaparon su supuesto romance con un narcotraficante mexicano, a lo que ella respondió: “Ellas saben lo que hicieron y así como hay leyendas urbanas de mí, yo también puedo opinar de leyendas urbanas de ella y de más”.

Pero no se quedó ahí. En sus declaraciones, Alicia insinuó que Donald Trump tenía a Dayana de “asistonta” e incluso habría llegado a tenerla viviendo en un apartamento en Nueva York durante años.

“Por eso es que después terminó loca fanática religiosa, ¿no ves que las cárceles están llenas de evangélicos? Bandidas retiradas (…) Esa es la realidad de las cosas, hay una Venezuela dividida”, acotó.