MLB: Robert Suárez acuerda un millonario contrato con un gigante de la Liga Nacional

Noticia bomba en el beisbol de las Grandes Ligas. Según informa el prestigioso periodista de ESPN, Jeff Passan, el venezolano Robert Suárez ha acordado un fantástico contrato de tres años y 45 millones de dólares con los Bravos de Atlanta, para convertirse en el gran nombre del relevo del equipo.

El diestro de 34 años de edad decidió optar por salirse de su contrato con los Padres de San Diego, luego de haber tenido una gran temporada en 2025, su primera con 40 juegos salvados de por vida en las Grandes Ligas. Con este precedente, se fue a la agencia libre a buscar un contrato mejor, y justo eso es lo que ha conseguido.

Robert Suárez se une a los Bravos



A sus 34 años de edad, Robert Suárez vestirá su segundo uniforme en las Grandes Ligas, al unirse a Atlanta, en donde compartirá con otros toleteros criollos, como Ronald Acuña Jr. o José Suárez.

Según reporta el periodista Ken Rosenthal, de The Athletic, el venezolano será en un principio el setup del equipo, ya que se espera que el cerrador siga siendo el cubano Raisel Iglesias. Eso sí, el tándem que tendrá el equipo de Atlanta en la parte decisiva de su bullpen pinta para ser espectacular.

Rosenthal también adelanta que el contrato de Robert Suárez se dividirá de la siguiente manera: 13 millones en 2026; 16 millones en 2027 y 16 millones en 2028. Un gran premio para un relevista que ha sabido ser decisivo en sus cuatro campañas en Las Mayores.