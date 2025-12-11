Amigo hípico: Este potro importado se perfila como el candidato cotizado e indescartable gracias a su ajuste contenido para la R48

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 48 cerrará el tercer meeting de la temporada este domingo 14 de diciembre en el hipódromo La Rinconada, la cual, cuenta con una cartelera de 13 carreras entre ellas: Nueve pruebas selectivas de grado y una copa.

Hay que recordar que el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene destinado para el juego del 5y6 un premio a repartir de 1.250.000 dólares ($), para el feliz ganador del cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Ciclo no válido Reunión 48 Datos hípicos

A la altura de la séptima competencia es para el lote de Caballos Nacionales e Importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros.

De los 14 competidores correrá el importado Silk Eyes (ARG) (número 14), es entrenado por el destacado Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Transformers-Marco Antonio y se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípíca.

Este ejemplar argentino es un hijo de Dabster en Hareer por Equal Stripes, que en su última actuación del 23 de noviembre llegó segundo a 3/4 cuerpos de Rey Saturno. Sin embargo, culminada la prueba, el jockey aprendiz Oliver Medina informó ante los Comisarios del INH que el zaino tresañero tuvo tropiezos en la partida.

Ajuste Silk Eyes: La Rinconada

Este miércoles 10 de diciembre, el potro sureño previo a la competencia del ciclo no válido ajustó: 17 31,2 44,2 (600MTS) (ES) 57,1 2P 70,2 4P 86,2/ 2DA VUELTA, CONTENIDO Y BIEN con remate de 13 segundos exactos. Así fue observado en la hoja de ajuste que publica la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) en todas sus plataformas digitales.

Favoritos de la carrera: Potros La Rinconada