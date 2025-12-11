Juegos para este jueves 11 de diciembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada en esta parte final de la temporada regular 2025-2026 se llevará a cabo este jueves, 11 de diciembre y por lo tanto, es importante repasar cuáles son los desafíos que se llevarán a cabo.

En esta jornada, nuevamente habrá dos organizaciones que tomarán un día de descanso. Esta vez, serán los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira. Además, se repite un enfrentamiento que se efectuó este miércoles en Puerto La Cruz.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Leones del Caracas (Erick Leal) vs Águilas del Zulia (José Dávila) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Cardenales de Lara (Max Castillo) vs Caribes de Anzoátegui (Luis Reyes) 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Tigres de Aragua (Nick Struck) vs Bravos de Margarita (Jorge García) 7:00pm en la estadio Nueva Esparta.