LVBP: Cardenales vino de atrás para vencer a Caribes

El conjunto de los Cardenales de Lara pudo venir de atrás para arrebatarle una victoria a los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz gracias a un bambinazo de Luisangel Acuña en la novena entrada para voltear la pizarra 6 a 4 a favor de los crepusculares y sumar su tercer triunfo consecutivo.

La Tribu picó adelante en el compromiso con jonrón de tres carreras de Balbino Fuenmayor en el primer inning.

Cardenales descontó una en el segundo con cuadrangular solitario de Danry Vásquez. Luego, Caribes amplió la ventaja en el cierre del segundo con doble de Carlos Mendoza para que anotara Leonel Valera.

En el séptimo, Lara siguió acercándose con triple de Rafael Ortega que puso las acciones 4 a 3. Y posteriormente, en el noveno, Luisangel Acuña disparó su séptimo jonrón de la temporada con dos compañeros en circulación para voltear la pizarra 6 a 4 y darle una ventaja a Lara que no perdería.

Con este triunfo, Cardenales igualó en el cuarto lugar de la tabla a los Tigres de Aragua con marca de 23-22 a 2.5 del primer lugar.

La victoria fue para Christian Cosby (2-2), la derrota para Andrés Machado (0-1) y el rescate se lo llevó Listher Sosa (3).