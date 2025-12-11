La jugada maestra: Entérate del ajuste clave de la línea de Gaceta Hípica que buscará triunfar en el 5y6 de la R48

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se prepara para presentar la última reunión del año que es la número 48, el día domingo 14 de diciembre y en esta ocasión se tendrá una programación de 13 competencias con nueve clásicos incluidos.

Dentro de la programación dominical se encuentra la jornada del 5y6 Nacional y a la altura de la novena carrera, tercera válida, se disputará el primer clásico internacional Junior Alvarado (GI), para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en distancia de 1.800 metros más un premio especial adicional de 150.000 dólares.

Es un gran honor que el óvalo caraqueño rinda un merecido homenaje al reconocido jinete venezolano, pues este año triunfó en diversas pruebas selectivas en su carrera profesional en Estados Unidos: Doble Corona norteamericana (Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1)), Travers Stakes (G1), Jim Dandy Stakes (G1), Breeders’ Cup Distaff (G1), entre otros.

Entre los participantes se encuentra el norteamericano Gran Yaco (número 10), presentado por el excelso entrenador Juan Carlos Ávila para el Stud Victoria’s Ranch – R.T., al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 23 de noviembre en la 66ta edición del Clásico Burlesco (GII), pues fue capaz de llegar segundo a cabeza del ganador Li Tre Fratelli.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

Entre los días martes 9 y miércoles 10 de diciembre, el zaino importado galopó dos vueltas, en pelo informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

