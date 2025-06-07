Belmont Stakes: Sovereignty lo hizo de nuevo y se convierte en el doblecoronado número 53 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Bajo una gran ovación en la recta final y con un resultado esperado por miles de fanáticos, el ejemplar Sovereingty se quedó con la edición 157 del Belmont Stakes (G1), tercer peldaño de la triple corona estadounidense, con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado para Bill Mott.

El hipódromo de Saratoga Springs, Nueva York, se convirtió por segundo año consecutivo en albergar el Belmont Stakes, y sin nada que despreciar, fue un espectáculo bien programado y definido que mostró esta gesta importante dentro del calendario hípico americano con una bolsa de $2 millones en distancia de 2.000 metros.

Belmont Stakes: Sovereignty lució soberbio en la recta final

El “test de los campeones” se desarrolló conforme a lo esperado. Las estrategias funcionaron. Rodríguez marcó el ritmo de la competencia, seguido muy de cerca por Crudo, Journalism y Sovereignty. Sovereignty salió más cerca de lo normal, pero su jinete Alvarado lo mantuvo siempre pegado al riel en la recta lejana, esperando el momento oportuno para comenzar el drive que lo llevaría a la victoria.

Al cruzar la media milla, Rodríguez aún se mantenía en el comando de la carrera, pero ahora con un Journalism con Rispoli, que comenzó su ataque. Entre tanto, Sovereignty y Alvarado empezaron a buscar su mejor riel para realizar el ataque final.

Al finalizar la curva final y entrar al derecho, Journalism dio cuenta de un agotado Rodríguez, pero con un Sovereignty a su costado, y tal cual como ocurrió en el Kentucky Derby (G1), el hijo de Into Mischief emparejó a Journalism para desplazarlo y ganar con mucha comodidad la edición 157 del Belmont Stakes (G1) 2025.

Sovereignty, propiedad del Godolphin entrenado por Bill Mott, se convierte en el doblecoronado número 12 de la historia en ganar el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1), mientras que Junior Alvarado ahora es el segundo jinete venezolano en lograr la tercera gema, emulando a Javier Castellano, quien lo ganó en el 2023 con el ejemplar Arcangelo.

Belmont Stakes: Una performance calcada de la del Derby de Kentucky

Sovereignty, hijo de Into Mischief en Crowned, por Bernardini, ganador del Kentucky Derby y Belmont Stakes, empleó tiempo final en una pista que empezó el día como un auténtico lodazal, pero terminó rápida; fue de 2:00.69 (120”3) para 2.000 metros. Ahora posee un récord de por vida: 7 actuaciones, 4 primeros y 2 segundos, y producción de $4,872,800.

La misma llegada del Kentucky Derby (G1) se repitió: Sovereignty, Journalism y Baeza.

