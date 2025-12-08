Reciente aparición de Sylvester Stallone preocupó a sus fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

La noche del domingo 7 de diciembre de 2025, el veterano ícono del cine de acción, Sylvester Stallone, irrumpió en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors celebrados en Washington, D.C. usando un bastón negro con mango dorado que sorprendió a varios.

A sus 79 años, “Sly” hizo su primera aparición pública conocida utilizando un apoyo para caminar, algo difícil de imaginar para un actor cuya imagen ha estado siempre ligada a la fuerza, los puños, el sudor y la adrenalina.

La peligrosa carrera de Sylvester Stallone

Mientras posaba junto a su esposa Jennifer Flavin, con un impecable esmoquin negro y la medalla del homenaje al cuello, el bastón se convirtió en el accesorio protagonista y una lenta, pero firme caminata que contrastó con las escenas inolvidables de golpes, saltos y caídas que marcaron su carrera.

El uso del bastón no parece ser mera moda. Muchos se preguntan si se trata de una señal de deterioro físico, y las sospechas no son gratuitas, pues, Sylvester ha hecho pública su historia de lesiones y fracturas, algunas de ellas graves, producto de sus propios stunts sin doble.

Dolor pectoral, fisuras en la columna, fracturas vertebrales, lesiones de cuello, hombros dislocados integran la lista de cicatrices que hoy por hoy, hablan por sí mismas.

Durante la promoción de su reality show “The Family Stallone”, el actor confesó que nunca logró recuperarse del todo de un golpe brutal recibido en 2010 durante el rodaje de “The Expendables”.

Aquel enfrentamiento con su coestrella lo dejó con una placa metálica en el cuello y alteraciones permanentes en su columna; desde entonces, admitió, su cuerpo “nunca volvió a ser el mismo”.

Reacciones del público

Para muchos, ver al neoyorkino de 79 años con bastón representa la cruda realidad de que incluso las leyendas envejecen, y aquellas glorias de los 80 y 90 dejan huellas que el tiempo no borra.

Otros lo interpretan como un llamado de atención sobre los riesgos de los stunts y la profesión de actor de acción que no es glamour, sino un desgaste físico. Stallone no sólo entregó su cuerpo por sus papeles, sino que alertó públicamente a jóvenes intérpretes: “No hagan sus propias acrobacias”.