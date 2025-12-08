Baseball United

¿Cuándo son las semifinales y final del Baseball United?

La emoción del Baseball United llega a sus partidos finales y conocerás al campeón por Meridiano Televisión

Meridiano

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 04:10 pm
¿Cuándo son las semifinales y final del Baseball United?
Baseball United semifinales y final / FOTO: Cortesía
Las semifinales del Basebal United serán este 12 y 13 de diciembre, mientras que la final se llevará a cabo el domingo 14.

Calendario de semifinal y final

  • Viernes 12 de diciembre: KARACHI vs MUMBAI. Antesala 11:45a.m. Inicio 2:00p.m.
  • Sábado 13 de diciembre: ARABIA vs MID EAST. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m. Este segundo enfrentamiento definirá al otro finalista en una jornada cargada de talento y estrategia.
  • Final domingo 14 de diciembre en vivo 8:00a.m. Un evento que coronará al nuevo campeón del Medio Oriente.

Disfruta todos los juegos gratis en señal abierta y también en HD a través de SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. Meridiano Televisión te lleva la pasión del Baseball United hasta el último out. ¡Los especialistas en deportes!

Lunes 08 de Diciembre de 2025
Beisbol