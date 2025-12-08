Un Barcelona con mucho en juego recibe en Champions League al Eintracht Frankfurt

Suscríbete a nuestros canales

Las horas avanzan para encontrarse con el inicio de una nueva jornada en la Champions League, que iniciará su recorrido este martes 9 de diciembre para la correspondiente sexta fecha. Uno de los duelos programados que más levanta interés tiene al FC Barcelona como protagonista.

La escuadra dirigida por Hansi Flick tendrá un reto importante en la Liga de Campeones y mucho en juego, cuando reciba la visita en su estadio, el Spotify Camp Nou (que se mantiene en trabajos de construcción), a un Eintracht Frankfurt.

Los culés necesitan sacar los tres puntos en este cotejo para meterse en la discusión de la zona de los ocho primeros clasificados en la tabla general, ubicaciones que dan acceso directo a la siguiente instancia, sin pasar por la ronda de play-offs (en la que participan los clubes que finalicen desde la posición 9 hasta la 24).

Por lo pronto, los azulgranas ocupan la casilla 18 con siete unidades en el registro y se encuentran a solo tres puntos del Sporting de Portugal, que ocupa el mencionado sitial por diferencial de goles, más allá que tenga los mismos puntos que Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City y Atalanta.

Barcelona ante un reto y revancha

Los blaugranas van a encarar este partido con varias notas apuntadas en la agenda. Primero, evidentemente, por los puntos y las urgencias en la clasificación, pero también para cobrar revancha y dejar atrás el mal episodio que vivieron en 2022.

En aquella oportunidad el propio Camp Nou fue epicentro en la Europa League de una invasión de seguidores del club alemán, en la que cerca de 30.000 germanos ocuparon las gradas en el recinto, pese a que desde la institución solo se habían destinado 5.000 entradas para visitantes.

Aquel día el propio Barcelona cayó eliminado de aquella edición europea en cuartos de final y los señalamientos estuvieron puestos en los socios, que presuntamente habrían vendido sus boletos a los seguidores alemanes.

Para esta oportunidad desde el alto mando culé se han tomado medidas para que esta situación no se repita, al punto que han detectado la venta de algunas entradas por socios del club, que serían sancionados posteriormente. Asimismo, el día del partido se pedirá la documentación de cada presente para contrastar sus datos con los existente en el boleto.

Los culés y las dudas con la alineación

Otro aspecto no tan claro en este momento es la posible alineación de Hansi Flick para este partido. Lo que marca este contexto es la buena actuación del equipo el pasado fin de semana en LaLiga, cuando el estratega rotó algunas posiciones, dando oportunidades a jugadores como Roony Bardghji, quien lo terminaría haciendo realmente bien, con dos asistencias y un gol ante Betis, en el triunfo 3-5.

En ese partido, el propio Lamine Yamal ocupó otra demarcación, la de mediapunta, mientras Roony jugó pegado a la derecha en ataque. Ese día descansaron de entrada Frenkie de Jong, Robert Lewandowski y el mismo Raphinha.

Esto último abre toda la puerta de lo posible para que sean de la partida ante el Eintracht. Habrá que esperar si Flick opta por dar el centro del ataque a Lewandowski o, por el contrario, lo entrega a Ferrán Torres, que viene de firmar un hat-trick.

Los fijos en el once de Barcelona parecen estar en los nombres de Joan García, Pedri, Eric García (a la espera si como mediocampista o defensa), Pau Cubarsí, Gerard Martín (como central zurdo), Alejandro Balde, Raphinha y Lamine Yamal. Con las dudas entre Bardghji, Fermín (que viene de lesión), Lewandowski, Frenkie de Jong, Ferrán o Marcus Rashford.