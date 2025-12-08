¡Enfriamiento súbito en el rumor Ketel Marte a Boston!

Suscríbete a nuestros canales

Boston Red Sox adquieran al estelar segunda base de los Arizona Diamondbacks, La actividad en el mercado de traspasos de las Grandes Ligas se ha topado con un muro en uno de los rumores más sonados de los últimos días. A pesar del interés reportado, la posibilidad de que losadquieran al estelar segunda base de los Arizona Diamondbacks, Ketel Marte , ha perdido fuerza.

Según el respetado periodista Rob Bradford, quien cubre a los Red Sox para WEEI, actualmente "no hay un impulso real" (no real momentum) en las negociaciones entre Boston y Arizona por el toletero dominicano.

El impacto del enfriamiento

Este informe contrasta con múltiples reportes de los últimos días que ubicaban a los Red Sox, junto a equipos como los Rays y los Tigers, entre los más interesados en Ketel Marte.

Alto costo de adquisición: La razón principal de este estancamiento parece ser el alto precio que los Diamondbacks están exigiendo. Boston, buscando mejorar su ofensiva sin desmantelar su sistema de granjas, se enfrenta a una demanda que podría incluir prospectos de alto nivel.

Posición contractual de Marte: Marte, de 32 años, firmó una extensión hasta 2031, lo que le otorga un valor de control a largo plazo. Sin embargo, su contrato, que asciende a más de $100 millones, y los reportes sobre posibles preocupaciones internas en el clubhouse de Arizona, hacen que el precio de los Diamondbacks parezca excesivo para algunos analistas.

Prioridades de Boston: La gerencia de los Red Sox ha estado muy activa cerrando acuerdos por lanzadores como Sonny Gray y Johan Oviedo. Si bien necesitan un bate de impacto en el cuadro interior, podrían estar reevaluando si Ketel Marte, con el costo en prospectos y el salario involucrado, es la mejor manera de invertir sus recursos, especialmente con otras opciones en el mercado.

El contexto del mercado

La noticia de Bradford sugiere que, por ahora, el movimiento que muchos anticipaban para Boston y Ketel Marte queda en el limbo. Los Red Sox seguirán buscando un bate de élite para su infield y este informe podría intensificar el enfoque en agentes libres de alto perfil o en otros objetivos de traspaso.