MLB: José Altuve apunta al Salón de la Fama gracias a esta noticia

Aunque sigue siendo un jugador activo, no cabe duda de que José Altuve ya se ganó el derecho a ser considerado uno de los mejores peloteros venezolanos de todos los tiempos. El segunda base de los Astros de Houston tiene números sensacionales, además de galardones que le hacen justicia a lo que ha sido su nivel como pelotero.

Con tantos logros en su historial, no cabe duda de que tendrá una fuerte candidatura al Salón de la Fama, a pesar del escándalo de señas robadas por los Astros de Houston en 2017. Sin embargo, la candidatura del venezolano puede haber tomado fuerza este domingo 7 de diciembre, con la elección de Jeff Kent al Hall of Fame, un jugador con números que no son superiores a los del criollo.

Jeff Kent, impulso para José Altuve

Este domingo 7 de diciembre, Jeff Kent entró al Salón de la Fama, gracias a la votación del Comité de Veteranos al Salón de la Fama de Cooperstown, en donde recibió 12 de los 16 votos posibles, justamente la cantidad que necesitaba para convertirse en inmortal.

Su llegada al Hall of Fame ha sido cuestionada, ya que sus números, si bien son buenos, no son necesariamente los que usualmente muestra un miembro del Salón de la fama. Eso sí, puede ser gasolina para la candidatura de José Altuve, quien se acerca peligrosamente a Kent en varios números, e incluso lo supera en otros.

Si bien es sabido que Altuve pudiera verse afectado por el escándalo de los Astros, parece claro que sus números terminarán siendo suficientes para ingresar. Además, si Carlos Beltrán termina por ingresar en 2025, el criollo debería tener camino libre hacia Cooperstown.