¡Segundo llamado! España convoca a este prospecto venezolano

El fútbol venezolano vuelve a situarse en el radar internacional, no por una convocatoria Vinotinto, sino por el firme interés de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un prospecto criollo.

Se trata de Santiago Arocha, un joven lateral nacido en Barinas que acaba de recibir su segundo llamado para integrar la selección de España Sub-15, consolidando su proyección en las categorías inferiores del fútbol europeo.

Actualmente milita en la cantera del Atlético de Madrid y fue convocado para disputar un Torneo de Desarrollo UEFA que se celebrará en el Reino Unido.

Este campeonato pondrá a prueba a la joven "Roja" ante potencias europeas como Inglaterra, Italia e Islandia, brindándole a sus convocados una vitrina de alto nivel para seguir demostrando su potencial.

Consolidación con la "Roja"

Esta segunda citación confirma la alta valoración que tiene el cuerpo técnico español sobre el jugador criollo, quien se desempeña habitualmente como extremo izquierdo y también puede ocupar la posición de lateral.

Hace apenas unos meses, Santiago Arocha recibió su primera convocatoria, un paso que generó expectación sobre su futuro internacional. Su continuidad en la dinámica de la selección española a esta temprana edad sugiere que la RFEF lo considera una pieza interesante en sus procesos formativos.

Santiago Arocha - España U15

Silencio de la FVF

Mientras el criollo suma experiencia y minutos de calidad con la camiseta española, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) parece mantenerse al margen.

Hasta el momento, no ha habido ningún tipo de contacto por parte de la FVF para acercar al jugador a la dinámica de las categorías inferiores de la Vinotinto.

Por ahora, el enfoque de Santiago Arocha estará en el Torneo de Desarrollo UEFA, donde buscará destacar y seguir escalando posiciones en la exigente cantera del Atlético de Madrid.