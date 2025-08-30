¡Se adelantan a Venezuela! España convoca a esta promesa Vinotinto (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un golpe de efecto en la lucha por el talento de doble nacionalidad, Santiago Arocha, al convocarlo para la selección sub-15 de España.

Este movimiento representa una mala noticia para la Vinotinto, ya que hasta el momento no se había reportado ningún contacto por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) con el joven atacante.

Aún queda mucho camino por delante

Santiago Arocha, quien se desempeña como extremo/lateral, actualmente forma parte de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, uno de los clubes más prestigiosos de Europa en la formación de talentos.

Su potencial es tal que ha llamado la atención de los ojeadores españoles desde muy temprana edad. El joven no solo destaca por su habilidad en el campo, sino también por el legado futbolístico familiar.

Su padre, Rubén Arocha, un exjugador con un pasado en las divisiones inferiores del Real Madrid (Castilla) en la década de los 2000, e incluso llegó a entrenar en ocasiones con el primer equipo.

España vs la Vinotinto

Nacido en Barinas, Venezuela, pero con pasaporte español, Santiago Arocha cumple con los requisitos para ser elegible para ambas selecciones. No obstante, la rápida acción de la RFEF podría inclinar la balanza de manera definitiva hacia el país europeo.

Dicha situación subraya la necesidad de que la Federación Venezolana de Fútbol redoble sus esfuerzos para identificar y asegurar a las jóvenes promesas que se desarrollan fuera de sus fronteras. La falta de contacto con talentos como Arocha es un punto a mejorar para asegurar el futuro de la Vinotinto.