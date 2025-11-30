Así se jugará la jornada de cierre de semana en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La séptima semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a punto de culminar y por lo tanto, es importante repasar los desafíos que se llevarán a cabo en la jornada de este domingo, 30 de noviembre.

Los compromisos en Puerto La Cruz y Maracaibo se repetirán. Mientras que habrá dos nuevos duelos: uno en el estadio Universitario y el otro en el Monumental.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Tiburones de La Guaira (Ángel Macuare) 1:00pm en esl estadio Universitario.

- Tigres de Aragua (Richard Gallardo) vs Caribes de Anzoátegui (José Rodríguez) 4:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Cardenales de Lara (Adrián Almeida) vs Águilas del Zulia (Juan Díaz) 5:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Bravos de Margarita (Melvi Acosta) vs Leones del Caracas (Jesús Vargas) 5:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.