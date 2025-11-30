LVBP

Así se jugará la jornada de cierre de semana en la LVBP

Dos desafíos repetirán en la jornada de este domingo en la LVBP

Por

Meridiano

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 11:58 pm
Así se jugará la jornada de cierre de semana en la LVBP
FOTO: CORTESÍA
La séptima semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a punto de culminar y por lo tanto, es importante repasar los desafíos que se llevarán a cabo en la jornada de este domingo, 30 de noviembre.

Los compromisos en Puerto La Cruz y Maracaibo se repetirán. Mientras que habrá dos nuevos duelos: uno en el estadio Universitario y el otro en el Monumental.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Tiburones de La Guaira (Ángel Macuare) 1:00pm en esl estadio Universitario.

- Tigres de Aragua (Richard Gallardo) vs Caribes de Anzoátegui (José Rodríguez) 4:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Cardenales de Lara (Adrián Almeida) vs Águilas del Zulia (Juan Díaz) 5:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Bravos de Margarita (Melvi Acosta) vs Leones del Caracas (Jesús Vargas) 5:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Domingo 30 de Noviembre de 2025
