Atención: Juan Valdez ahora va contra diez rivales por el retiro de última hora de un enemigo en La Rinconada

La Rinconada prepara una jornada hípica cargada de adrenalina. Este domingo, el Hipódromo recibe la reunión número 46 del año 2025, con un programa de doce carreras que en esta ocasión no cuenta con carreras selectivas ni de grado pero nuevamente por la gran paridad en un 5y6 que dará inicio desde la séptima carrera se espera que abone excelentes dividendos.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este sábado 29 de noviembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información del retiro de un caballo que estaba inscrito para la tercera competencia de la tarde dominical y que sería uno de los rivales a vencer por parte del gran favorito Juan Valdez.

Se trata del cincoañero tordillo Gabo White (número 6) pues iba a una nueva presentación en carrera especial para caballos nacionales e importados de 5 y más años, ganadores de dos carreras, en distancia de 1.300 metros.

Este caballo nacido y criado en el Haras Urama, viene hacer hijo del semental fallecido Constructor White en Mauras Forever por War Front que sería conducido por el jinete profesional Johan Aranguren y en su más reciente actuación había llegado en el tercer lugar a tres cuerpos y un cuarto del ganador The Last Dance.

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de Jefferson Rivas es por Diarrea.