El enfoque del aprendiz: Jesús Adames listo para capitalizar en La Rinconada

Las oportunidades se forjan con trabajo, constancia y dedicación, cualidades que se deben poner de manifiesto en cualquier ámbito. Un claro ejemplo de este esfuerzo es el jinete aprendiz Jesús Adames, un joven noble y sumamente trabajador. A pesar de su dedicación, este año solo ha tenido la oportunidad de montar en 19 ocasiones, con registro de un segundo y un tercer lugar.

Oportunidad de oro: Jinete Aprendiz La Rinconada

Adames tiene una gran tarea por delante: tratar de conseguir su primera victoria en el óvalo de Coche. ¡Y hay que estar atentos, porque podría lograr hasta dos triunfos! Es por ello que el pupilo del popular “chino” Cristhian Pereda, su agente de jinetes, fue abordado la mañana de hoy miércoles 26 de noviembre por el equipo de Meridiano Web.

Nuestro objetivo fue obtener sus impresiones sobre sus compromisos de monta para la jornada y lo que podría significar una gran tarde para este aprendiz.

Primer compromiso viene en yunta con el entrenador Carlo Luis Uzcátegui con el ejemplar importado Juan Valdez.

-Este ejemplar anda muy bien en la pista y a pesar de que no lo he podido trabajar porque requiere de traqueador estoy seguro que vamos hacer una gran carrera con él.

Yegua: Compromiso La Rinconada Carreras

Luego en el 5y6 nacional la segunda oportunidad de la mano del mismo entrenador, pero en esta ocasión con Coach Sessa.

-Sí, este es mi segundo compromiso de calidad y esperamos que ella también lo haga como esperamos y la podamos llevar al padocck de vencedores.

Agradezco la oportunidad que me da el entrenador Carlos Luis Uzcátegui para esta nueva reunión de carrera, aprovecho la ocasión para invitar a toda la afición a sellar el 5y6 y que nos acompañen este domingo para que disfruten de una jornada de calidad.