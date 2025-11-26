Jesús Romero Rojas: "Se ha hecho todo el trabajo necesario para que mis yeguas decidan en el 5y6 de La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El último domingo del mes de noviembre trae consigo 12 pruebas sumamente parejas en la arena de Coche y los jinetes con los respectivos entrenadores hacen los esfuerzos necesarios para lograr victoria y mas cuando solo restan pocas jornadas para que se acabe la temporada.

Entrevista: Jesús Romero Rojas Meridiano Web La Rinconada

En una mañana lluviosa en la jornada de ajustes de este miércoles 26 de noviembre no fue impedimento para que el equipo de Meridiano Web hiciera su trabajo con miras a recabar toda la información necesaria para que la afición tenga la mejor información.

El primer entrevistado del día fue Jesús Antonio Romero que para esta reunión inscribió un total de cinco ejemplares y esto fue lo que dijo a las cámaras de cada uno de ellos.

Trainer en la tercera carrera tiene el primer presentado con el ejemplar Quiriquireño en recorrido de 1.300 metros.

-Este ejemplar va a una competencia bastante fuerte y en una distancia que no es la más adecuada para él. Sin embargo, esperamos hacer una carrera de menor a mayor con la finalidad de estar en el marcador, la presencia de ejemplares de mucha calidad entre ellos Juan Valdez que lógicamente merecen respeto.

Para el 5y6 nacional en la misma primera válida luego de 112 días sin correr, reaparece a la castaña Hipotenusa.

- Sí, ella reaparece en mi cuadra. Solucionamos unos detalles gracias al trabajo conjunto del equipo de caballeriza y sus veterinarios. Está muy bien trabajada para esta competencia y, con la monta de Jhonathan Aray en esta ocasión, de verdad que pienso que con un poco de suerte estará decidiendo la carrera.

Luego en la quinta válida tiene dos presentadas Acanelada y Valeria Time.

-Valeria Time, es primera vez en la caballeriza. Es una yegua que le hemos trabajado un poco en base a su asignación de peso ya que estaba disminuida y a pesar de no estar al tope como queremos vamos a la competencia porque de verdad está en condición para la carrera.

Acanelada: Su campaña habla por sí misma. Bajo mi tutela, ha sido excelente, pues solo en una oportunidad no ha logrado figurar. Honestamente, creo que en sus últimas presentaciones no ha tenido la suerte necesaria en carrera para conseguir el espacio y realizar una atropellada efectiva. Esperamos que, con el cambio de monta a Oliver Medina, él pueda ser más preciso a la hora de buscar esa brecha, pues si la consigue, estoy seguro de que ella ganará.

Carrera de los Acumulados: La Rinconada Presentados Entrenador

Y cierra con sus presentados en la carrera de los acumulados con la yegua Dulce Abril.

- Esta yegua ha presentado problemas de sangrado en sus dos últimas actuaciones, una condición que ha sido abordada y tratada intensamente para su corrección. Si bien la carrera se presenta bastante