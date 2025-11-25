El Stud Doña Ester anunció de otro ejemplar chileno que arribará a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Stud Doña Ester, de René Tabilo, ha comunicado por medio de su cuenta en la red social X que va a traer otro macho que se uniría a Kiastrelo que acaba de concluir una campaña en la hípica del país austral, con la finalidad de comenzar una nueva campaña en el espléndido hipódromo La Rinconada.

El sábado, en el hipódromo de Chile, se llevaron a cabo 19 carreras. En este evento estuvo el recién nombrado turfman, propietario de la yegua Steady, ganadora del Clásico "Aviación Militar Bolivariana" G2 en Venezuela. El Sr. René Tabilo tuvo la oportunidad de observar a otros de sus pupilos Je Suis Pret, quien participó con el jinete B León en la sexta carrera en turno.

Un nuevo ejemplar chileno estaría por arribar a La Rinconada

La sexta carrera de la jornada sabatina fue reservada para ejemplares de 3 años no ganadores en distancia de 1.000 metros, en la cual participaron nueve ejemplares. Desde la partida, Je Suis Pret, mostró velocidad y se fue a la punta a pelear la competencia, durante los primeros 600 metros.

Al entrar al derecho, el veloz Je Suis Pret entregó el control de la carrera a Fashion Boy, que salió a pelear la carrera desde el vamos y pudo contener el avance final del ejemplar Bello Bijou, que lo escoltó a un largo y medios. Je Suis Pret, propiedad del Stud Doña Ester mantuvo el tercer puesto a tres largos y medio. El ganador de la prueba agenció crono de 58.1 para mil metros.

Je Suis Pret es un macho de tres años, hijo de Mendelssohn en la yegua Ciao Venezia por Ivan Denisovich nacido en el haras Don Alberto. Je Suis Pret y Kiastrelo, serán los próximos ejemplares para arribar a Venezuela según la cuenta en la red social X de Stud Doña Ester (@EsterStud), donde su propietario indicó “también preparará maletas para correr en La Rinconada”.