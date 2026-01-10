La final de Fútbol Americano colegial será un espectáculo con estos eventos gratuitos en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La gran final del Fútbol Americano colegial en este 2026 será sumamente especial y por ende, contará con unos espectáculos sorprendentes previo al 19 de enero, día en el que se efectuará el duelo decisivo entre los Miami Hurricanes y los Indiana Beat Alabama.

Las razones, para hacer un espectáculo a plenitud en esta lucha por el campeonato sobraron, siendo la principal, que ese evento se llevará en el Hard Rock Stadium (Miami) y justamente el conjunto de esa ciudad selló su anhelado pase a la final este jueves, después de 25 años. Aunado a eso, será la primera vez que un equipo disputará el choque decisivo nacional en su propio estadio.

Eventos previos a la final del Fútbol Americano colegial:

En la ciudad de Miami están ansiosos por acercarse a estas fechas y no solamente por el duelo histórico, sino también porque contarán con conciertos gratuitos en el icónico Lummus Park.

El evento se dividirá en el 17 y 18 de enero. La entrada será a partir de las 6:00pm (hora Miami) y la única limitante, es que podrán ingresar hasta que se complete la capacidad máxima, lo que quiere que igualmente habrá un registro.

Artistas que participarán el sábado 17 de enero:

Género: Electrónica

Artista principal: Calvin Harris

Otros artistas: Xandra y John Summit.

Artistas que participarán el domingo 18 de enero: