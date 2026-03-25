Juan Pablo Paoloni asume la misión de vencer la estadística en el óvalo de Coche

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La expectativa alcanza su punto máximo ante una nueva jornada en el Hipódromo La Rinconada. El programa oficial para este último domingo de marzo integra un total de 12 competencias, cita obligatoria para la fanaticada hípica nacional. Como es habitual, el equipo de Meridiano Web ofrece el análisis detallado de las pruebas con el objetivo de despejar dudas sobre las estadísticas que definen el destino de los competidores.

La cartelera dominical presenta atractivos de primer orden: la participación del jinete argentino Juan Pablo Paoloni, el estreno de ejemplares nacionales e importados y el tradicional juego del 5y6 nacional. El "juego de las mayorías" iniciará en la séptima carrera y busca superar las marcas de recaudación previas.

Juan Pablo Paoloni y la confianza de "Los Audaces"

El jinete invitado, Juan Pablo Paoloni, cuenta con el respaldo del Stud "Los Audaces". Entre sus compromisos, destaca su segunda monta de la tarde sobre el ejemplar Eterno, propiedad del entrenador Humberto Correia. Este purasangre de siete años, hijo de Lord Trondor en Faulty Baby por Cherokee Trail, nació y creció en las praderas del Haras Monumental.

Eterno llega a esta cita tras un triunfo en su actuación más reciente. Su récord actual refleja una victoria en ocho presentaciones públicas. Para este compromiso, el ejemplar enfrentará a siete rivales en el recorrido de 1.200 metros, distancia donde buscará ratificar su condición atlética.

El desafío del puesto siete: Una sequía de 17 meses La Rinconada

Tras el sorteo oficial, a Eterno le correspondió el puesto de pista siete en la quinta válida del 5y6. Este detalle técnico activa una estadística reveladora: el dígito siete no visita el recinto de ganadores en este tramo específico del pool desde el 20 de octubre de 2024.

En aquella oportunidad, el purasangre My Father Antonio, bajo la conducción de Carlos Brito, logró la victoria desde esa casilla de salida. Desde entonces, el número siete permanece ausente en la pizarra de los triunfadores dentro de la quinta válida. Juan Pablo Paoloni tendrá la misión de romper este maleficio estadístico y devolver al carril siete el protagonismo en el cierre del mes de marzo.