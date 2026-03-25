Eliecer Gómez: "El puesto de pista y su jinete son las claves del triunfo en La Rinconada"

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El hipismo es una disciplina de paciencia y lealtad, valores que el entrenador Eliecer Gómez encarna a la perfección. Reconocido en el medio por su espíritu colaborador y su calidad humana, el preparador alista una nueva salida a la pista para uno de los ejemplares más guerrero de su cuadra: Base Armador. El veterano corredor será protagonista en la quinta válida del 5y6 nacional este domingo en el óvalo de Coche.

A sus ocho años de edad, este purasangre desafía el tiempo y se mantiene como un referente de resistencia en la arena caraqueña. El hijo de Steinbeck en Mayflower, por el semental Chayim, nació y creció en las praderas del Haras La Primavera, establecimiento que imprimió en su genética la fortaleza necesaria para sostener una campaña de 40 actuaciones públicas, con un registro de dos victorias en su historial.

La dupla de confianza: Winder Véliz repite la monta R14

La estrategia para este compromiso dominical recae nuevamente en el jinete aprendiz Winder Véliz. El joven fusta conoce a fondo las condiciones del ejemplar y asume el reto con la responsabilidad que exige conducir a un "guerrero" de ocho años. La química entre el jinete y el caballo es un factor determinante en la planificación de Eliecer Gómez para esta reunión número 14.

El análisis de Eliecer Gómez: La Rinconada Meridiano Web

Durante la jornada de traqueos en el óvalo de Coche, el preparador Eliecer Gómez analizó las posibilidades de su pupilo en la quinta válida. "Contamos nuevamente con la conducción de Winder Véliz, quien ejecuta una labor impecable y conoce al ejemplar a la perfección" afirmó el entrenador. Gómez destacó la ventaja del sorteo: "El puesto de pista interno favorece notablemente a nuestro pupilo, pues rinde al máximo junto a la baranda. Aunque el lote es parejo y de avanzada edad, Base Armador atraviesa una condición física insuperable. Con el factor suerte de nuestro lado, este ejemplar defiende mi etiqueta de línea para el 5y6 nacional".