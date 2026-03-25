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Reniel Rondón busca la sorpresa en La Rinconada con dos ejemplares de lujo

El profesional cuenta con los recursos necesarios para romper su actual sequía de victorias en el óvalo de Coche

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 01:46 pm
Reniel Rondón busca la sorpresa en La Rinconada con dos ejemplares de lujo
Foto: José Antonio Aray
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Reniel Rondón uno de los buenos jinetes que desarrolla su carrera en el principal óvalo del país como lo es La Rinconada, a pesar de no sumar victorias en estas primeras jornadas de carrera, goza de una muy buena efectividad.

Primera Victoria 2026: Montas Jinete La Rinconada

De 28 montas realizadas, ha llegado en cinco ocasiones en el segundo lugar, tres tercero y 12 no figuraciones para un buen porcentaje de 29%.

En conversaciones sostenidas la mañana de este miércoles con el jinete de experiencia internacional, el mismo nos manifestaba que no pierde su enfoque y que a pesar de no sumar victoria sigue en pleno trabajo para que en cualquier momento los triunfos lleguen y porque no este mismo domingo.

Precisamente cuatro montas son las que deberá cumplir en la reunión 14, arranca con el ejemplar Cedsrunner en la tercera carrera.

- El ejemplar mantiene una evolución constante en sus condiciones físicas. Para este compromiso, mi conducción será más inteligente y paciente, ya que en la actuación anterior me apresuré en el remate. Este domingo lo llevaremos de menor a mayor con el objetivo de aprovechar su atropellada y asegurar la victoria en los tramos finales.

Luego en el 5y6 nacional nuevamente en el lomo de la yegua Reina Fabricia en la primera válida.

-Sí, esta yegua la conozco perfectamente. En esta ocasión esperamos contar con una buena partida y buscar rápidamente la baranda para obtener la victoria Dios mediante con ella.

                                             

Buen dividendo: Entrevista Ganadora La Rinconada R14

En la tercera válida el trainer Oscar Manuel González te brinda la oportunidad con la yegua de cuatro años, Alaug.

-Agradecido con Oscar González por la oportunidad, esta yegua tuve la oportunidad de trabajarla ayer (martes). Anda muy bien en cancha y no lo vayan a dejar fuera de sus combinaciones.

Finalmente, cierras tus compromisos con el veloz Scouting Chief del preparador Luis Aguilar.

-Este ejemplar en su último lo hizo bien al arribar en el cuarto lugar, este castaño cuenta con velocidad y vamos a correrlo montado en la primeras de cambio para ver si logramos venirnos hasta la raya en este recorrido de 1.200 metros.

 

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