Reniel Rondón busca la sorpresa en La Rinconada con dos ejemplares de lujo

Suscríbete a nuestros canales

Reniel Rondón uno de los buenos jinetes que desarrolla su carrera en el principal óvalo del país como lo es La Rinconada, a pesar de no sumar victorias en estas primeras jornadas de carrera, goza de una muy buena efectividad.

Primera Victoria 2026: Montas Jinete La Rinconada

De 28 montas realizadas, ha llegado en cinco ocasiones en el segundo lugar, tres tercero y 12 no figuraciones para un buen porcentaje de 29%.

En conversaciones sostenidas la mañana de este miércoles con el jinete de experiencia internacional, el mismo nos manifestaba que no pierde su enfoque y que a pesar de no sumar victoria sigue en pleno trabajo para que en cualquier momento los triunfos lleguen y porque no este mismo domingo.

Precisamente cuatro montas son las que deberá cumplir en la reunión 14, arranca con el ejemplar Cedsrunner en la tercera carrera.

- El ejemplar mantiene una evolución constante en sus condiciones físicas. Para este compromiso, mi conducción será más inteligente y paciente, ya que en la actuación anterior me apresuré en el remate. Este domingo lo llevaremos de menor a mayor con el objetivo de aprovechar su atropellada y asegurar la victoria en los tramos finales.

Luego en el 5y6 nacional nuevamente en el lomo de la yegua Reina Fabricia en la primera válida.

-Sí, esta yegua la conozco perfectamente. En esta ocasión esperamos contar con una buena partida y buscar rápidamente la baranda para obtener la victoria Dios mediante con ella.

Buen dividendo: Entrevista Ganadora La Rinconada R14

En la tercera válida el trainer Oscar Manuel González te brinda la oportunidad con la yegua de cuatro años, Alaug.

-Agradecido con Oscar González por la oportunidad, esta yegua tuve la oportunidad de trabajarla ayer (martes). Anda muy bien en cancha y no lo vayan a dejar fuera de sus combinaciones.

Finalmente, cierras tus compromisos con el veloz Scouting Chief del preparador Luis Aguilar.

-Este ejemplar en su último lo hizo bien al arribar en el cuarto lugar, este castaño cuenta con velocidad y vamos a correrlo montado en la primeras de cambio para ver si logramos venirnos hasta la raya en este recorrido de 1.200 metros.