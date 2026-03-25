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Caracol Televisión botó a dos periodistas por denuncias de acoso sexual ¡Escándalo!

La planta realizó un comunicado detallando el por qué de la salida de ambas figuras, quienes llenaron la televisión de talento y profesionalismo 

Por

Elvis González
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 09:50 am
Caracol Televisión botó a dos periodistas por denuncias de acoso sexual ¡Escándalo!
Caracol Televisión / Cortesía
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El mundo del periodismo colombiano vive tremendo escándalo, tras la salida de los reconocidos periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, de Caracol Televisión. Fue la tarde del martes 24 de marzo que se informó el fin laboral de ambos con el canal, ubicado en Bogotá, Colombia.

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Comunicado de Caracol Televisión

Ambos habían sido figuras muy importantes del canal, en especial Jorge Alfredo Vargas, quien había presentado por muchos años la emisión central con sintonía masiva de los colombianos, por lo que su salida marca un antes y después en la televisión.

La decisión llegó por señalamientos de acoso sexual para ambos. Tras el comunicado, se filtró un video en redes sociales en el que Vargas estaba encima de una mujer y hablándole al oído, lo que dejó al público impactado.

“En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, escribieron.

En este sentido, afirmaron que fueron varios meses de denuncias, que hizo que la comitiva del canal tomase la mejor decisión responsable.

“En ese marco, hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Esto responde a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y familiares”, destacaron.

Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio

Tras la decisión, el periodista uno de los más respetados y seguidos de Colombia, no dudo en salir en su defensa aclarando que fueron 20 años de trabajo y que la decisión le llegó con mucha tranquilidad.

“En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, escribió en un texto.

Destacó que como ser humano ha cometido errores, pero tiene en su corazón principios y convicción de haber entregado un periodismo con rigor en casi una era.

"Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar", aseveró. 

Hasta el momento no se conocen muchos detalles de las denuncias, y lo que ambos estarían por enfrentar. 

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