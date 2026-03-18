Expresentadora de televisión pide desesperadamente un hígado para salvar su vida

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La reconocida expresentadora de televisión, Amy McGorry, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La comunicadora hizo un emotivo y desesperado llamado público para encontrar un donante de hígado que pueda salvarla.

A través de un video en sus redes sociales, McGorry pidió apoyo directamente a sus seguidores, reconociendo la gravedad de su situación. “Necesito un trasplante, necesito un donante vivo”, expresó visiblemente afectada.

Enfermedades que cambiaron la vida de la expresentadora

Detrás de este dramático pedido hay una batalla médica compleja. Amy padece dos enfermedades autoinmunes poco comunes como la hepatitis y la colangitis biliar primaria, condiciones que han deteriorado gravemente su hígado con el paso del tiempo.

Ambos trastornos provocan que el propio sistema inmunológico ataque el hígado, generando inflamación y daño progresivo. En su caso, el deterioro ha sido irreversible, llevándola a una situación crítica en la que el trasplante ya no es una opción, sino una necesidad urgente.

En los últimos meses, su estado de salud se ha agravado significativamente, incluyendo episodios de desmayos y complicaciones internas que encendieron todas las alarmas médicas.

La carrera contra el tiempo

Uno de los aspectos más difíciles de su caso es que Amy necesita un donante vivo. Los especialistas explicaron que, debido a su condición, no puede depender únicamente de la lista de espera tradicional, lo que hace aún más urgente encontrar a una persona compatible.

El procedimiento, aunque complejo, permite que el donante ceda una parte de su hígado, órgano que tiene la capacidad de regenerarse en cuestión de meses.

Consciente de la magnitud de su solicitud, la presentadora también pidió a quienes no puedan donar que ayuden compartiendo su historia para aumentar las posibilidades de encontrar una solución.

Ante este panorama, se ha activado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos derivados del tratamiento y el eventual trasplante.