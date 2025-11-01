Actor de Hollywood se someterá a una cirugía para donar su riñón a un desconocido

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor de Hollywood Jesse Eisenberg tomó la decisión de donar un riñón a un desconocido, un gesto que describió como “emocionante” y “necesario”.

Conocido por su protagónico en la película ‘The Social Network’, el actor reveló en el programa ‘TODAY’ la noticia que lo tiene emocionado. “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad”, dijo con una sonrisa.

Cuando se le preguntó el por qué de esta decisión, Jesse Eisenberg no tuvo una respuesta clara, sin embargo, la donación altruista fue buen vista por sus fans.

“No sé por qué. Me picó el bichito de la donación de sangre. Estoy haciendo una donación altruista en diciembre y estoy muy emocionado de hacerlo”, comentó.

Una donación con buena voluntad

Las donaciones altruistas son realizadas por personas que no conocen al beneficiario, esta acción de buena voluntad desencadena una ola de donaciones entre pacientes y donantes compatibles en distintas partes del país.

En palabras del actor de Hollywood: “Supongamos que alguien en Kansas City necesita un riñón y su hijo no es compatible, pero resulta que yo sí lo soy. Esa persona puede recibir mi riñón, y el hijo, a su vez, puede donar el suyo a otra persona. Todo funciona gracias a donantes altruistas”.

Además, recalcó que es una acción necesaria y libre riesgo. De igual manera, manifestó que desde hace 10 años quería donar su riñón, pero, no fue hasta ahora que tomó la decisión tras una ardua investigación.

“Estuve en el hospital al día siguiente, me hicieron una batería de pruebas y ya tengo fecha para mediados de diciembre”, agregó.