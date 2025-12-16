Ricky Martin hace dura confesión sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se sinceró con sus seguidores con unas emotivas palabras sobre su salud mental. El intérprete de “Livin’ la vida loca”, comentó que son momentos de altas y bajas, el cual espera poder superar lo más pronto posible.

Ricky Martin rompe el silencio

La confesión la hizo en medio de su participación en el Festival Starlite, celebrado en España, donde realizó una presentación por todo lo alto. En el show el artista que pronto cumplirá 54 años, se refirió a su público con palabras de reflexión.

“Ha sido una semana un poco difícil para mí y lo quiero compartir con ustedes. He tenido muchos episodios de ansiedad y no ha sido fácil, pero para mí lo más importante es dejarles saber que mi música es mi medicina, que sus aplausos es mi medicina”, dijo despertando el asombro del público.

En este sentido, aseveró que sus seguidores por todo el mundo se han convertido en un bálsamo de energía y alegría para seguir adelante, en medio de la ansiedad que lo ataca y que le hace vivir momentos difíciles.

El boricua padre de cuatro hijos llamados Matteo, Valentino, Lucía y Renn, demuestra que pese a su gran fama, dinero y las muchas propiedades que tiene, también padece de ansiedad como una persona común.

Entrega a su público

En el show Ricky interpretó grandes éxitos de su carrera como “La Mordidita”, “María” y “Vente Pa’Ca”, para su fiel y querido público de la madre tierra.

“Estoy subiendo con mucha fuerza y en parte es gracias a ustedes. Me podía haber quedado en casa, pero no podía hacerlo con Madrid", dijo.