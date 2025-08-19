Ricky Martin será reconocido con galardón especial en los Video Music Awards 2025

Suscríbete a nuestros canales

Ricky Martin recibirá su primer reconocimiento en los Video Music Awards 2025 como Latin Icon Award, por sus aportes en la música tras cuatro décadas de dedicación a su carrera en la industria musical.

A lo largo de su carrera ha cosechado éxitos con temas icónicos como “María”, “Livin' la Vida Loca”, “La Copa de la Vida” y “La Mordidita” que lo ha consagrado como una de los artistas latinos más influyentes en el mundo.

Su regreso al escenario de los Video Music Awards 2025 se hace en una fecha especial, se trata del aniversario 25 de su histórica presencia en los premios, luego de convertirse en el primer latino masculino en ganar el premio a “Best Pop Video” y llevarse cinco galardones en una noche.

Con más de 80 millones de álbumes vendidos en el mundo, múltiples Grammys y reconocimiento en otras plataformas, Ricky Martin ha transformado la música, siendo un referente para nuevas generaciones de cantantes.

Hasta el momento se desconoce si el boricua tendrá algún performance durante la noche.

Fecha de los VMAS

La noche más esperada de la música se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York, con la celebración de los MTV Video Music Awards 2025.

En esta oportunidad, Lady Gaga lidera la lista de nominados de los MTV Video Music Awards 2025 con 12 candidaturas, siendo la tercera vez en esta posición. Le sigue Bruno Mars con 11, y Kendrick Lamar con 10.

Por su parte, las cantantes femeninas del momento como Rosé del grupo de k-pop Blackpink y Sabrina Carpenter están entre los nominados con ocho menciones cada una.

Para esta edición, agregaron dos nuevas categorías: Mejor Artista Pop y Mejor Video Country.