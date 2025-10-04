Tresañera Praying triunfa el Thoroughbred Club of America Stakes (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la Breeders’ Challenger Series Win and You're In de este sábado 04 de octubre presenta unas series de carreras clásicas que son clasificatorias para las diversas selectivas de la Breeders’ Cup Championship a disputarse los días 31 de octubre y 1ro de noviembre en el óvalo Del Mar.

Una de estas pruebas selectivas fue el Thoroughbred Club of America Stakes (G2) realizado en el Hipódromo de Keeneland, Kentucky, a la altura de la séptima competencia, reservada para yeguas de tres y más años, en distancia de 6 furlones (1.200 metros), más un premio a repartir de $400.000 a repartir.

Este Graded Stakes fue la clasificatoria para por competir directamente para la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1).

Praying: Triunfo Thoroughbred Club of America Stakes (G2) Keeneland

La ganadora fue para la zaina tresañera Praying (número 6), conducida por el jinete estelar John Velasquez y presentada por Robert Medina para los colores del Newtown Anner Stud Farm.

En los metros finales, la conducida por Velasquez se vino en duelo con la cincoañaera Vahva (número 5) y fue cuando la tresañera Praying avanzó en velocidad para de está manera cruzar el espejo en franca ganancia.

El tiempo de la selectiva fue para 1.10’’49 para el recorrido de los 1.200 metros.

La pupila de Medina dejó en taquilla dividendo de $21,74 a ganador, $7,40 el placé y $3,88 el show, al mismo obtuvo pase de forma directa para participar en la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1).