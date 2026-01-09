Actor de Marvel sufre accidente durante el rodaje de Avengers

Suscríbete a nuestros canales

La película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel, “Avengers: Doomsday”, no deja de generar noticias impresionantes… ¡y esta vez no es por el trailer ni por los personajes que se avecinan!

Y es que, el protagonista chileno Pedro Pascal, aclamado por su papel como Reed Richards/Mister Fantastic, vivió un percance durante las grabaciones que provocó la pausa momentánea de las grabaciones del aclamado largometraje.

El percance que hizo temblar al Universo Marvel

Durante una de las primeras escenas que Pedro Pascal filmaba para “Avengers: Doomsday”, el actor sufrió una lesión en el cuello que obligó a pausar momentáneamente la producción.

El incidente no ocurrió en medio de una intensa pelea ni en ninguna secuencia de acción explosiva, sino en una simple interacción con su compañero de reparto Alan Cumming, quien interpreta al querido mutante Nightcrawler.

En tono de humor, Cumming contó cómo Pascal “terminó lesionado” durante la toma: “Lo divertido fue que en mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que lo rompí”.

La lesión inesperada y un tratamiento peculiar

Lo más curioso de este accidente es que no involucró poderes ni efectos especiales, pues, ambos actores estaban simplemente compartiendo cámara cuando la compleja coordinación física entre sus personajes uno con una cola, otro con brazos largos y elásticos, causó el percance.

Cumming explicó que no habían encendido efectos ni comenzado acciones de pelea cuando ocurrió.

Para aliviar el dolor, Pedro Pascal recurrió a ventosaterapia, también conocida como cupping o terapia de ventosas, un tratamiento que dejó marcas circulares sobre su cuello. Según contó Cumming, Pascal le mostró las marcas días después en el hotel lo que desató la risa entre ellos.

A pesar de que la producción tuvo que detenerse momentáneamente por la lesión, los reportes indican que Pascal se recuperó rápido y pudo retomar sus escenas sin mayores complicaciones.