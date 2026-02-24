“La Casa de los Famosos 6”: inician procedimiento legal contra un habitante

Suscríbete a nuestros canales

El polémico caso de Sergio Mayer, diputado federal del partido mexicano Morena, que solicitó una licencia indefinida para participar en “La Casa de los Famosos 6”, se ha convertido en uno de los temas más discutidos desde que comenzó el exitoso reality de Telemundo.

Más allá de la sorpresa televisiva, ahora el partido político mayoritario en México, inició un procedimiento interno en contra del también actor para evaluar su participación.

Acción legal contra el habitante de LCDLF 6

La dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, confirmó que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrió un proceso de oficio contra Mayer, debido a la polémica generada por su salida temporal del Congreso para incorporarse al programa.

Según las informaciones, la investigación se centra en una posible falta de congruencia y compromiso con su cargo legislativo, al abandonar sus funciones parlamentarias por un proyecto de entretenimiento privado.

Aunque la licencia fue aprobada por la Cámara de Diputados y su suplente, Luis Morales Flores, asumió las tareas legislativas, para algunos dirigentes la situación plantea un conflicto entre las responsabilidades públicas y la proyección mediática de un funcionario.

Al resolver el caso, la CNHJ podría imponer sanciones a Sergio Mayer, que van desde una amonestación pública hasta la suspensión de derechos partidistas, de acuerdo con los estatutos de Morena.

Sergio Mayer defiende su participación

En redes sociales, Sergio Mayer buscó justificar su participación en “La Casa de los Famosos 6” como una oportunidad para explorar nuevas formas de acercarse a la ciudadanía, calificando el reality como un “gran experimento social” que pone a prueba varios principios.

El diputado sugirió incluso que, dinámicas similares a las de los reality shows podrían utilizarse para evaluar a futuros aspirantes a puestos públicos, una propuesta que ha generado tanto críticas como debates entre analistas políticos y usuarios en redes.