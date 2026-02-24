“La Casa de los Famosos 6” vivió su primera eliminación: ¿Quién se fue?

Suscríbete a nuestros canales

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” comenzó con fuerza y emoción, y el lunes 23 de febrero de 2026 los fanáticos vivieron la primera eliminación del reality, la cual estuvo reñida entre varios personajes polémicos.

Después de una semana llena de nominaciones, estrategias, tensiones y votos del público, la audiencia decidió que una habitante debía abandonar la casa, marcando el inicio de lo que promete ser una serie de eliminaciones igual de sorpresivas en los próximos capítulos.

Así fue la eliminación en "La Casa de los Famosos 6"

La dinámica de esta temporada incluyó una semana llena de nominaciones internas, una prueba de líder y un proceso de salvación que alteró la tabla de riesgo. El actor Horacio Pancheri obtuvo el privilegio de salvar a uno de los nominados, lo que redujo la lista de posibles eliminados.

Una vez consolidada la placa con los nombres de los competidores en riesgo, correspondió al público a través de votación decidir quién debía salir primero del reality.

Al cierre de la junta de votos, la influencer española Zoe Bayona, obtuvo el menor respaldo de la audiencia y fue oficialmente la primera expulsada de esta temporada 6, en una noche llena de tensión y suspenso televisivo.

La reacción tras la salida de Zoe

La despedida de Zoe no pasó desapercibida entre seguidores de “La Casa de los Famosos”, quienes expresaron opiniones divididas en redes sociales.

Algunos internautas celebraron la decisión del público, mientras que otros lamentaron su salida, comentando que su participación había generado momentos intensos dentro de la convivencia.

Para muchos espectadores, su eliminación fue una demostración de que el público manda en este tipo de formatos y que incluso participantes con personalidad fuerte pueden verse afectados si no logran conectar con la audiencia desde los primeros días.

Vale resaltar que, la española quedó en el último lugar siendo superada por Sergio Mayer, Kenny Rodríguez, Oriana Marzoli y Eduardo Antonio ‘El Divo’.