“La Casa de los Famosos”: Horarios y dónde ver en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Este 17 de febrero se estrena la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, un programa marcado por las estrategias, rivalidades y supervivencia para lograr alzarse con el premio de 250 mil dólares.

Para esta nueva edición Jimena Gállego y Javier Poza repiten como presentadores de las galas en vivo para llevar los mejores momentos del 24/7 a los televidentes. Serán 20 participantes los que se darán cita en la flamante casa, de los cuales solo siete han sido revelados.

Horario y dónde ver LCDLF

“La Casa de los Famosos” podrá disfrutarse a través de las pantallas de Telemundo a las 7:00 pm ET/6:00 pm CT en Estados Unidos. De igual manera estará disponible en la plataforma de Peacock, y para seguir la transmisión 24/7 se debe acceder en la página de la cadena.

México: 6:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 7:00 pm

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 pm

Chile: 9:00 pm

Participantes confirmados