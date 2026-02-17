Farándula

“La Casa de los Famosos”: Horarios y dónde ver en vivo

Esta noche inicia una nueva temporada de rivalidades y estrategias bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza

Por

Kleimar Reina
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 07:01 pm
“La Casa de los Famosos”: Horarios y dónde ver en vivo
“La Casa de los Famosos 6" / Cortesía
Este 17 de febrero se estrena la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, un programa marcado por las estrategias, rivalidades y supervivencia para lograr alzarse con el premio de 250 mil dólares.

Para esta nueva edición Jimena Gállego y Javier Poza repiten como presentadores de las galas en vivo para llevar los mejores momentos del 24/7 a los televidentes. Serán 20 participantes los que se darán cita en la flamante casa, de los cuales solo siete han sido revelados.

Horario y dónde ver LCDLF

“La Casa de los Famosos” podrá disfrutarse a través de las pantallas de Telemundo a las 7:00 pm ET/6:00 pm CT en Estados Unidos. De igual manera estará disponible en la plataforma de Peacock, y para seguir la transmisión 24/7 se debe acceder en la página de la cadena.

  • México: 6:00 pm
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 7:00 pm
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 pm
  • Chile: 9:00 pm

Participantes confirmados

  • Lupita Jones
  • Kunno
  • Jailyne Ojeda Ochoa
  • Laura Zapata
  • Yina Calderón
  • Caeli
  • Kenny Rodríguez

Martes 17 de Febrero de 2026
Farándula