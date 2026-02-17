“La Casa de los Famosos”: Horarios y dónde ver en vivo

Este 17 de febrero se estrena la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, un programa marcado por las estrategias, rivalidades y supervivencia para lograr alzarse con el premio de 250 mil dólares.
Para esta nueva edición Jimena Gállego y Javier Poza repiten como presentadores de las galas en vivo para llevar los mejores momentos del 24/7 a los televidentes. Serán 20 participantes los que se darán cita en la flamante casa, de los cuales solo siete han sido revelados.
Horario y dónde ver LCDLF
“La Casa de los Famosos” podrá disfrutarse a través de las pantallas de Telemundo a las 7:00 pm ET/6:00 pm CT en Estados Unidos. De igual manera estará disponible en la plataforma de Peacock, y para seguir la transmisión 24/7 se debe acceder en la página de la cadena.
- México: 6:00 pm
- Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 7:00 pm
- Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 pm
- Chile: 9:00 pm
Participantes confirmados
- Lupita Jones
- Kunno
- Jailyne Ojeda Ochoa
- Laura Zapata
- Yina Calderón
- Caeli
- Kenny Rodríguez