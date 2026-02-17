Al borde de lágrimas Giselle Blondet fue despedida en “La Mesa Caliente”

Suscríbete a nuestros canales

Las co-presentadoras de “La Mesa Caliente” despidieron a Giselle Blondet tras abandonar el programa por problemas de salud. Verónica Bastos fue la encargada de emitir unas palabras en nombre de todo el equipo de producción.

Al borde de lágrimas la mexicana compartió la noticia que fue anunciada un día antes por la propia Blondet en redes sociales. Con palabras de agradecimiento por los años compartidos, envió sus mejores deseos para su pronta recuperación y su reincorporación próximamente.

Aunque la boricua se ausentó por temas de salud y una larga recuperación, se desconoce el tiempo que le tomará estar de reposo.

Palabras de despedida

“Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca a todos aquí en La mesa caliente. Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica, hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, expresó la co-presentadora aguantando las lágrimas.

Al mismo tiempo compartieron un video de los mejores momentos de la puertorriqueña en el espacio televisivo a lo largo de cuatro años.

Giselle Blondet abandona Telemundo

Si bien su salida de “La Mesa Caliente” es temporal, su ausencia se ha hecho notar. Giselle Blondet fue operada por segunda vez, luego de una primera cirugía en noviembre de 2025 que se complicó dos semanas más tarde.

El regreso de la conductora a quirófano encendió las alarma en sus seguidores, sin embargo, aclaró que se encuentra bien y en recuperación, dejando todo en las manos de Dios.