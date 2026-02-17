Farándula

Al borde de lágrimas Giselle Blondet fue despedida en “La Mesa Caliente”

Por

Kleimar Reina
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 01:42 pm

La presentadora se vio obligada a abandonar el programa televisivo tras cuatro años por graves problemas 

Suscríbete a nuestros canales

Las co-presentadoras de “La Mesa Caliente” despidieron a Giselle Blondet tras abandonar el programa por problemas de salud. Verónica Bastos fue la encargada de emitir unas palabras en nombre de todo el equipo de producción.

NOTAS RELACIONADAS

Al borde de lágrimas la mexicana compartió la noticia que fue anunciada un día antes por la propia Blondet en redes sociales. Con palabras de agradecimiento por los años compartidos, envió sus mejores deseos para su pronta recuperación y su reincorporación próximamente.

Aunque la boricua se ausentó por temas de salud y una larga recuperación, se desconoce el tiempo que le tomará estar de reposo.

Palabras de despedida

“Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca a todos aquí en La mesa caliente. Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica, hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, expresó la co-presentadora aguantando las lágrimas.

Al mismo tiempo compartieron un video de los mejores momentos de la puertorriqueña en el espacio televisivo a lo largo de cuatro años.

Giselle Blondet abandona Telemundo

Si bien su salida de “La Mesa Caliente” es temporal, su ausencia se ha hecho notar. Giselle Blondet fue operada por segunda vez, luego de una primera cirugía en noviembre de 2025 que se complicó dos semanas más tarde.

El regreso de la conductora a quirófano encendió las alarma en sus seguidores, sin embargo, aclaró que se encuentra bien y en recuperación, dejando todo en las manos de Dios.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Martes 17 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula