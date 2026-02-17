Sofía Vergara captada besando a un reconocido actor español

Suscríbete a nuestros canales

La actriz colombiana Sofía Vergara es foco de comentarios en los medios y redes sociales, tras haber sido captada besando a un actor español. La estrella de la serie “Mother Family”, estaba muy sonriente y elegante en lo que podría haber sido una cena romántica.

Sofía y un actor español

Medios postearon las imágenes de la hermosa barranquillera, en la compañía del Manuel Vega, quien se mostró muy sonriente con la compañía de la artista.

Daily Mail Celebrity reveló en un artículo que ambos fueron captados saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles, llamado Chateau Marmont, donde muchas parejas de Hollywood van de visita para pasar momentos de tranquilidad.

La modelo 53 años ha vividos relaciones amorosas que no han terminado de la mejor manera. Primero su divorcio con el también actor Joe Manganiello, y luego con el doctor Justin Saliman, quien había compartido con su familia, en especial con su hijo Manolo.

Tras la ruptura Sofía ha disfrutado de viajes, salidas, cenas, amigos y lugares increíbles, que demuestran que vive al máximo la soltería.

Caminos diferentes

Daily indicó que Vergara y Vega no se fueron juntos de lugar, tomaron caminos separados, dándose un caloroso abrazo y beso de despedida.

Las fotografías han despertado un montón de opiniones, sobre un posible romance entre los actores.

Hasta el momento la protagonista de “Griselda”, no ha revelado detalles del encuentro con el español que ha trabajado en series como “Cupido”, “Secretos de Estado” y “El juego de las llaves”.