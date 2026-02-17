Corey Seager rompe el silencio: "Pura especulación" sobre su relación con Marcus Semien

Suscríbete a nuestros canales

El infielder de los Rangers de Texas, Corey Seager, rompió el silencio este lunes sobre su relación con el segunda base Marcus Semien, quien fuese cambiado alos Mets de Nueva york a mediados de Noviembre de 2025 por el Jardinero Brandon Nimmo.

Tras el acuerdo, el New York Post publicó un informe en enero alegando que la relación entre ambos peloteros se había vuelto "tóxica", un factor que supuestamente aceleró la decisión de la gerencia de Texas para buscar un intercambio.

Durante cuatro temporadas, Semien y Corey Seager formaron una de las parejas de dobles matanzas más lucrativas y respetadas del béisbol.

"Pura especulación": La respuesta del capitán

En su primera aparición ante los medios en estos entrenamientos de primavera, Corey Seager no esquivó la pregunta sobre el polémico informe. Con la calma que lo caracteriza, el campocorto desestimó las acusaciones de conflicto interno.

“Todo eso es pura especulación”, sentenció Seager. “Marcus y yo teníamos una relación divertida. Nos respetábamos. Éramos profesionales y sabíamos cómo hacer nuestro trabajo cada día para lograr un objetivo. Y lo hicimos en 2023; eso es algo que nunca nos podrán quitar”.

A pesar de sus palabras, el movimiento financiero habla de una transformación profunda: los Mets heredaron los últimos tres años del contrato de 175 millones de dólares de Semien, mientras que los Rangers asumieron el compromiso restante de ocho años y 162 millones de dólares que Nimmo firmó originalmente en 2023.

Un invierno de cambios: Pañales y recuperación

Mientras el mundo del béisbol debatía sobre su relación con Semien, Seager estaba ocupado en una faceta muy distinta de su vida. El 4 de octubre, el pelotero se convirtió en padre por primera vez junto a su esposa, Madisyn. Este nuevo rol le permitió desconectarse por completo del "ruido" mediático y enfocarse en su familia y en su estado físico.

Seager llega a la pretemporada de 2026 con un certificado de salud limpio, algo vital tras un 2025 accidentado. La apendicectomía que lo dejó fuera de combate al final de la temporada pasada es ahora solo un recuerdo, y los problemas en el tendón de la corva derecha, que lo enviaron dos veces a la lista de lesionados, parecen haber quedado atrás.

El impacto de Seager en el terreno

Incluso en una temporada limitada a solo 102 juegos, los números de Seager demostraron por qué es uno de los bateadores más temidos del planeta:

Línea ofensiva: .271/.373/.487

.271/.373/.487 Poder: 21 jonrones (solo superado en el equipo por los 22 de Wyatt Langford).

21 jonrones (solo superado en el equipo por los 22 de Wyatt Langford). Producción: 50 carreras impulsadas.

Con 11 años de carrera en las Mayores, Seager mantiene un promedio de por vida de .289, con 221 cuadrangulares y el prestigio de ser dos veces MVP de la Serie Mundial. Ahora, sin Semien a su lado pero con Brandon Nimmo aportando una nueva dinámica en los jardines, el reto de Seager será liderar a unos Rangers que buscan demostrar que hay vida —y mucha química— después de su antigua dupla estelar.