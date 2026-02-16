Bad Bunny derrota a Donald Trump en las votaciones ¡Conoce los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno global del reggaetón, Bad Bunny, se ha convertido en un símbolo cultural más grande de lo que muchos esperaban, al punto de superar en popularidad al presidente (y su archienemigo) Donald Trump en una reciente encuesta en Estados Unidos.

El sondeo, realizado tras la impactante presentación del boricua en el Super Bowl LX, revela que el artista urbano no solo sigue ampliando su influencia musical, sino también su impacto en la percepción pública de millones de norteamericanos.

Bad Bunny "representa mejor" a USA que Trump

Según la encuesta elaborada por Yahoo! y la firma consultora YouGov entre adultos estadounidenses, un 42 % de los encuestados considera que ‘El Conejo Malo’ representa mejor a Estados Unidos, mientras que el 39 % se inclina por Donald Trump.

El estudio se realizó del 9 al 12 de febrero de 2026 con más de 1.700 entrevistas y un margen de error del 3 % proporcionando una muestra significativa del sentir de la población. Entre los encuestados, un 20 % se mantuvo indeciso sobre cuál de los dos representa mejor al país.

La encuesta no solo puso al cantante por encima de Trump de forma general, sino que también reveló diferencias claras por un grupo demográfico. Entre los blancos no hispanos Donald dominó con un 48 % frente al 37 % para Bad Bunny.

No obstante, el intérprete de “Weltita” obtuvo un apoyo considerablemente mayor entre negros con un 61 % contra 9 % y latinos 46 % a 32 %.

El impacto cultural del espectáculo del Super Bowl

La actuación del puertorriqueño en el descanso del Super Bowl LX se ha convertido en un punto de inflexión en su carrera y en la cultura pop estadounidense.

A pesar de las críticas del republicano, quien calificó el show como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” en sus redes sociales, el público en general mostró una respuesta mayoritariamente positiva hacia el mensaje de Bad Bunny.