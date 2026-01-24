Donald Trump habla sobre el Super Bowl LX y Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 24 de enero que no asistirá al Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero. Asimismo, el empresario y político se refirió sobre el show de medio tiempo que tendrá como protagonistas al cantante puertorriqueño, Bad Bunny y al grupo Green Day.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York, en una entrevista publicada esta sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos, no son la razón por la que no asistirá al partido que se disputará en el Levi's Stadium, de Santa Clara California, final que además será transmitida para toda Venezuela por Meridiano Televisión.

Por qué no irá Trump al Super Bowl

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien anotó que iría si "estuviera un poco más cerca". Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes. Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.